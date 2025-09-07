Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 03:47

Идут первыми: Сапёры «Днепра» расчищают путь Армии России под Запорожьем

Сапёры Армии России обезвреживают мины ВСУ в Запорожской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Сапёры группировки войск «Днепр» ежедневно расчищают путь российским штурмовым подразделениям в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инженерные подразделения проводят разминирование на ореховском направлении, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили множество взрывоопасных ловушек.

«Сапёры группировки войск «Днепр» выполняют задачи по расчистке маршрутов для продвижения техники и штурмовых групп. Их прикрывает боевое охранение, а работа подрывников позволяет безопасно двигаться подразделениям и выполнять боевые задачи», — подчеркнули в военном ведомстве.

О риске своей работы рассказал и командир роты разминирования с позывным Вожатый. По его словам, группа прошла, расчистив проход под штурмовиков для боевых действий. В Минобороны добавили, что самоотверженность сапёров играет ключевую роль в успехах российских войск на запорожском направлении.

Стрелок-сапёр Толстый целых 63 дня прожил на необитаемом острове и сдерживал ВСУ
Стрелок-сапёр Толстый целых 63 дня прожил на необитаемом острове и сдерживал ВСУ

Ранее Life.ru пиал, что российские сапёры спасли котёнка в зоне СВО. Пушистик прятался в заминированном ВСУ блиндаже. Обычно такие постройки подрывают, не заходя внутрь, чтобы не рисковать жизнью личного состава. Однако в данном случае сапёр услышал изнутри мяуканье. Учитывая вес котенка — 400 грамм — военные дали ему кличку «Тротил».

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar