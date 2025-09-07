Идут первыми: Сапёры «Днепра» расчищают путь Армии России под Запорожьем

Сапёры группировки войск «Днепр» ежедневно расчищают путь российским штурмовым подразделениям в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инженерные подразделения проводят разминирование на ореховском направлении, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили множество взрывоопасных ловушек.

«Сапёры группировки войск «Днепр» выполняют задачи по расчистке маршрутов для продвижения техники и штурмовых групп. Их прикрывает боевое охранение, а работа подрывников позволяет безопасно двигаться подразделениям и выполнять боевые задачи», — подчеркнули в военном ведомстве.

О риске своей работы рассказал и командир роты разминирования с позывным Вожатый. По его словам, группа прошла, расчистив проход под штурмовиков для боевых действий. В Минобороны добавили, что самоотверженность сапёров играет ключевую роль в успехах российских войск на запорожском направлении.