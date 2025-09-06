400 граммов «Тротила»: Сапёры ВС РФ спасли котёнка в зоне СВО
Российские сапёры эвакуировали котёнка, обнаруженного в заминированном украинском блиндаже на оставленной противником позиции. Об этом сообщает военкор Дмитрий Лесной.
Видео © Telegram / Лесной
При осмотре местности военные инженеры обнаружили полуразрушенное укрепление, вход в который был заминирован. Обычно такие постройки подрывают, не заходя внутрь, чтобы не рисковать жизнью личного состава. Однако в данном случае сапер услышал изнутри мяуканье, после чего крикнул товарищам: «Нельзя взрывать, тут котёнок!».
«Учитывая вес котёнка — в 400 грамм, как большая шашка. Ну и обстоятельства знакомства с ним — позывной «Тротил» будет в тему», — говорится в сообщении военкора.
Ранее российский военнослужащий Чингис Дамбиев разместил в Сети ролик, где он вместе с товарищем по оружию инсценирует запуск беспилотника с котёнком на борту. На записи один из солдат держит в руках разведывательный дрон, на котором сидит котёнок, в то время как второй ведёт съёмку и озвучивает процесс, имитируя гул мотора.