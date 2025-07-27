Из окопов — на сцену: Life.ru побывал у котов с СВО, которые готовятся стать звёздами в театре Куклачёва

Три кота из зоны спецоперации вскоре присоединятся к труппе театра Куклачёва. Об этом стало известно Life.ru.

«Пушистые бойцы» стали артистами у Куклачёва. Видео © Life.ru

Глуша, Холли и Вижа были найдены российскими военными в местах ожесточённых боёв. Животных вывозили с передовой с риском для жизни — одну из кошек, Холли, эвакуировали на бронетранспортёре.

Как рассказал Life.ru художественный руководитель театра Дмитрий Куклачёв, сейчас животные проходят реабилитацию и получают необходимое лечение. По его словам, через пару месяцев они впервые выйдут на сцену, а в перспективе могут стать постоянными артистами труппы.

В театре отмечают, что у новых подопечных уже есть сценический потенциал — они хорошо адаптируются к новым условиям и быстро обучаются.