Из окопов — на сцену: Life.ru побывал у котов с СВО, которые готовятся стать звёздами в театре Куклачёва
Коты-фронтовики из зоны СВО станут новыми артистами в театре Куклачёва
Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Три кота из зоны спецоперации вскоре присоединятся к труппе театра Куклачёва. Об этом стало известно Life.ru.
«Пушистые бойцы» стали артистами у Куклачёва. Видео © Life.ru
Глуша, Холли и Вижа были найдены российскими военными в местах ожесточённых боёв. Животных вывозили с передовой с риском для жизни — одну из кошек, Холли, эвакуировали на бронетранспортёре.
Как рассказал Life.ru художественный руководитель театра Дмитрий Куклачёв, сейчас животные проходят реабилитацию и получают необходимое лечение. По его словам, через пару месяцев они впервые выйдут на сцену, а в перспективе могут стать постоянными артистами труппы.
В театре отмечают, что у новых подопечных уже есть сценический потенциал — они хорошо адаптируются к новым условиям и быстро обучаются.
Ранее депутат из Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила учредить в России день фронтового кота. По её словам, в зоне спецоперации кошки и собаки вошли в быт военных — они не только защищают от грызунов, но и служат эмоциональной поддержкой для бойцов.