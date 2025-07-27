Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 17:00

Из окопов — на сцену: Life.ru побывал у котов с СВО, которые готовятся стать звёздами в театре Куклачёва

Коты-фронтовики из зоны СВО станут новыми артистами в театре Куклачёва

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Три кота из зоны спецоперации вскоре присоединятся к труппе театра Куклачёва. Об этом стало известно Life.ru.

«Пушистые бойцы» стали артистами у Куклачёва. Видео © Life.ru

Глуша, Холли и Вижа были найдены российскими военными в местах ожесточённых боёв. Животных вывозили с передовой с риском для жизни — одну из кошек, Холли, эвакуировали на бронетранспортёре.

Как рассказал Life.ru художественный руководитель театра Дмитрий Куклачёв, сейчас животные проходят реабилитацию и получают необходимое лечение. По его словам, через пару месяцев они впервые выйдут на сцену, а в перспективе могут стать постоянными артистами труппы.

В театре отмечают, что у новых подопечных уже есть сценический потенциал — они хорошо адаптируются к новым условиям и быстро обучаются.

Пушистый пилот: Летающего на дроне котёнка сняли на видео в зоне СВО
Пушистый пилот: Летающего на дроне котёнка сняли на видео в зоне СВО

Ранее депутат из Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила учредить в России день фронтового кота. По её словам, в зоне спецоперации кошки и собаки вошли в быт военных — они не только защищают от грызунов, но и служат эмоциональной поддержкой для бойцов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Юрий Куклачев
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar