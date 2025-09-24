Ключ к Донбассу в кармане: Российские войска заняли более сотни зданий в Купянске
Минобороны: Войска группировки Запад заняли 115 зданий в Купянске
Обложка © Александр Река/ТАСС
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, российские военные овладели 115 зданиями в пределах города. В министерстве отметили, что продвижение позволяет расширять зону контроля и закрепляться на новых позициях.
Купянск считается важным логистическим узлом на востоке Харьковской области. Через него проходят железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также стратегические трассы Т-2109 и Р-07. Именно здесь обеспечивается снабжение крупной группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает российским войскам путь к Славянско-Краматорской агломерации — ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.