Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные овладели 115 зданиями в пределах города. В министерстве отметили, что продвижение позволяет расширять зону контроля и закрепляться на новых позициях.

Купянск считается важным логистическим узлом на востоке Харьковской области. Через него проходят железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также стратегические трассы Т-2109 и Р-07. Именно здесь обеспечивается снабжение крупной группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает российским войскам путь к Славянско-Краматорской агломерации — ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе.