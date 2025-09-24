Интервидение
24 сентября, 10:21

Ключ к Донбассу в кармане: Российские войска заняли более сотни зданий в Купянске

Минобороны: Войска группировки Запад заняли 115 зданий в Купянске

Обложка © Александр Река/ТАСС

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные овладели 115 зданиями в пределах города. В министерстве отметили, что продвижение позволяет расширять зону контроля и закрепляться на новых позициях.

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября

Купянск считается важным логистическим узлом на востоке Харьковской области. Через него проходят железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также стратегические трассы Т-2109 и Р-07. Именно здесь обеспечивается снабжение крупной группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над городом открывает российским войскам путь к Славянско-Краматорской агломерации — ключевым оборонительным позициям ВСУ на Донбассе.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

