Журналист Томас Фази в соцсети X предостерёг Варшаву от желания развязать войну с Россией. По его словам, если Польша планирует развязать войну, то пусть не вовлекает в это своих союзников.

«Вам не нужна «поддержка», потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно», — написал Фази.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его страна будет уничтожать любые беспилотники, которые нарушат границы республики. Журналисты британского издания охарактеризовали слова Туска как «резкое предупреждение» президенту России Владимиру Путину.10 сентября премьер заявил, что над польской территорией были ликвидированы представлявшие опасность дроны, которые он назвал российскими. Однако никаких объективных подтверждений их принадлежности представлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали запросов на контакты от польского руководства. Он также добавил, что представители ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях, не подкрепляя свои утверждения какими-либо аргументами.