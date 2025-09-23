Интервидение
23 сентября, 12:41

Польша решила открыть границу с Белоруссией

Туск: Власти Польши откроют границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском объявило о возобновлении работы пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания кабинета министров. Туск уточнил, что министр внутренних дел подпишет необходимый документ уже сегодня.

По словам премьера, граница между двумя странами вновь начнёт функционировать в полночь со среды на четверг. Ранее, в ночь на 12 сентября, Польша в одностороннем порядке закрыла свои пропускные пункты. Тогда Туск объяснил эти действия соображениями безопасности, связав их со стартом активной фазы совместных российско-белорусских манёвров под названием «Запад-2025», которые проводились с 12 по 16 сентября.

Политолог предрёк Польше судьбу Хиросимы
Закрытие границы привело к тому, что на территории Белоруссии осталось 1453 польских грузовых автомобиля. Поскольку их выезд возможен исключительно через польскую границу, а разрешённый срок временного пребывания в ЕАЭС подходил к концу, белорусская таможенная служба приняла решение продлить срок нахождения этих фур в стране ещё на десять дней.

Ранее в польском парламенте потребовали от правительства открыть границу с соседней республикой. Вице-спикер сейма Босак простой одного грузовика обходится перевозчикам в тысячу евро ежедневно.

