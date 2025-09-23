Намерение Польши принять у себя французские истребители, способные нести ядерное оружие, продиктовано внутриполитическими проблемами правительства Дональда Туска. Об этом заявил политолог Юрий Любомирский «Царьграду».

«Во-первых, чтобы поддержать милитаристский настрой либерального электората. Во-вторых, чтобы помочь премьеру Туску, который теряет поддержку из-за экономического кризиса и напряжённых отношений с Украиной», — отметил эксперт.

Специалист также указал на то, что в польском обществе нарастает усталость от украинских беженцев, а позиция Украины по историческим вопросам вызывает отторжение. Любомирский подчеркнул, что Киев, по мнению части поляков, благосклонно относится к силам, виновным в геноциде польского народа.

При этом аналитики предупреждают, что такой шаг, как размещение стратегических самолётов НАТО, будет воспринят Москвой как прямая провокация и не останется без адекватного ответа.