Политолог предрёк Польше судьбу Хиросимы
Политолог Любомирский: Польша становится на шаг ближе к Хиросиме
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs
Намерение Польши принять у себя французские истребители, способные нести ядерное оружие, продиктовано внутриполитическими проблемами правительства Дональда Туска. Об этом заявил политолог Юрий Любомирский «Царьграду».
«Во-первых, чтобы поддержать милитаристский настрой либерального электората. Во-вторых, чтобы помочь премьеру Туску, который теряет поддержку из-за экономического кризиса и напряжённых отношений с Украиной», — отметил эксперт.
Специалист также указал на то, что в польском обществе нарастает усталость от украинских беженцев, а позиция Украины по историческим вопросам вызывает отторжение. Любомирский подчеркнул, что Киев, по мнению части поляков, благосклонно относится к силам, виновным в геноциде польского народа.
При этом аналитики предупреждают, что такой шаг, как размещение стратегических самолётов НАТО, будет воспринят Москвой как прямая провокация и не останется без адекватного ответа.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава готова сбивать российские самолёты, без разрешения вошедшие в воздушное пространство страны. В ходе обсуждения в СБ ООН инцидентов с воздушным пространством НАТО, в которых обвиняют Россию, представитель США Майкл Уолтц чётко обозначил позицию Вашингтона. Он заверил, что США вместе с партнёрами по альянсу готовы гарантировать полную и абсолютную защиту.