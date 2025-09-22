«Не приезжайте жаловаться»: МИД Польши пригрозил сбивать российские самолёты и ракеты
Польша готова сбивать российские самолёты, без разрешения вошедшие в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
«Я имею только одну просьбу к российскому правительству: если ещё одна ракета или самолёт без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться», — сказал он.
На заседании Совбеза ООН, где обсуждались якобы нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, представитель США Майкл Уолтц подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены защищать «каждый сантиметр» территории стран НАТО.
Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.