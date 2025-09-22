«Не приезжайте жаловаться»: МИД Польши пригрозил сбивать российские самолёты и ракеты

Польша готова сбивать российские самолёты, без разрешения вошедшие в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

«Я имею только одну просьбу к российскому правительству: если ещё одна ракета или самолёт без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться», — сказал он.