22 сентября, 18:44

«Не приезжайте жаловаться»: МИД Польши пригрозил сбивать российские самолёты и ракеты

Сикорский: Польша готова сбивать российские самолёты и ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Польша готова сбивать российские самолёты, без разрешения вошедшие в воздушное пространство страны. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

«Я имею только одну просьбу к российскому правительству: если ещё одна ракета или самолёт без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в наше пространство и будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться», — сказал он.

На заседании Совбеза ООН, где обсуждались якобы нарушения Россией воздушного пространства стран НАТО, представитель США Майкл Уолтц подчеркнул, что Вашингтон и его союзники намерены защищать «каждый сантиметр» территории стран НАТО.

Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.

Наталья Демьянова
