В Британии заявили о дерзком выпаде польского премьера в адрес России

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его страна будет уничтожать любые беспилотники, которые нарушат границы республики. Об этом сообщает издание Daily Express. Журналисты британского издания охарактеризовали слова Туска как «резкое предупреждение» президенту России Владимиру Путину.

«Туск в понедельник сделал резкое предупреждение Путину, пообещав сбивать любые нарушающие воздушное пространство Польши объекты», — сказано в материале.

Ранее, 10 сентября, Туск заявил, что над польской территорией были ликвидированы представлявшие опасность дроны, которые он назвал российскими. Однако никаких объективных подтверждений их принадлежности представлено не было. Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь шла более чем о десяти беспилотных летательных аппаратах.

Со своей стороны, временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что Польша так и не предоставила доказательств российского происхождения этих дронов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали запросов на контакты от польского руководства. Он также добавил, что представители ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях, не подкрепляя свои утверждения какими-либо аргументами.

Министерство обороны России пояснило, что при нанесении массированного удара по украинским объектам военно-промышленного комплекса 10 сентября цели на территории Польши не планировались. В ведомстве выразили готовность провести консультации с польскими коллегами по вопросу о дронах, якобы пересекших границу.