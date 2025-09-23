В Китае восхитились тонким ответом Москвы и Пекина на наглость Польши
Sohu: Россия и Китай обошли блокаду Польши и оставили Варшаву без прибыли
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
Китайское издание Sohu сообщает, что Польша столкнулась с серьёзными экономическими потерями из-за последствий своей жёсткой пограничной политики, направленной на Россию и Китай. Речь идёт о доходах, которые могли бы исчисляться миллиардами долларов.
Поводом для такой оценки стало заявление Пекина о намерении углубить сотрудничество с арктическими государствами, в число которых входит и РФ. Российская сторона, в свою очередь, поддержала эту инициативу. Недавно из китайского порта Нинбо в Европу отправилось судно, которое пойдёт по Северному морскому пути, следующему вдоль российского побережья. Этот маршрут полностью исключает необходимость задействовать транзитные коридоры, проходящие через Польшу.
Как отмечает издание, эти события стали ответом на действия Варшавы. Те приняли решение о закрытии границы с Белоруссией вскоре после визита министра иностранных дел КНР Ван И, объяснив этот шаг проведением российско-китайских военных учений. При этом существовала договорённость о бесперебойном движении железнодорожных составов, а Пекин планировал нарастить грузопоток через польскую территорию. Вместо этого действия властей Польши привели к масштабному простою десятков китайских товарных поездов на белорусской стороне границы.