Китайское издание Sohu сообщает, что Польша столкнулась с серьёзными экономическими потерями из-за последствий своей жёсткой пограничной политики, направленной на Россию и Китай. Речь идёт о доходах, которые могли бы исчисляться миллиардами долларов.

Поводом для такой оценки стало заявление Пекина о намерении углубить сотрудничество с арктическими государствами, в число которых входит и РФ. Российская сторона, в свою очередь, поддержала эту инициативу. Недавно из китайского порта Нинбо в Европу отправилось судно, которое пойдёт по Северному морскому пути, следующему вдоль российского побережья. Этот маршрут полностью исключает необходимость задействовать транзитные коридоры, проходящие через Польшу.