18 сентября, 11:07

Польша одним опрометчивым шагом поставила под удар всю торговлю Европы и Китая

Закрытие польской границы с Белоруссией может задушить торговлю ЕС с Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Решение Польши о закрытии границы с Белоруссией серьёзно ударит по торговле Европейского союза с Китаем и может навредить польским компаниям. Об этом пишет Politico со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Закрытие границы Польши грозит задушить торговлю между ЕС и Китаем», отмечает издание.

Публикация подчёркивает, что под ограничения попал ключевой торговый маршрут, через который осуществляется 90% железнодорожных грузоперевозок между Китаем и странами Евросоюза. Коридор между Польшей и Белоруссией отвечает за 3,7% всего товарооборота между ЕС и Китаем. При этом Варшава заявляет, что граница будет открыта, как только «там станет безопасно» — такое решение можно трактовать, как бессрочное.

Артур Калишяк, директор по стратегическим проектам ассоциации Transport & Logistics Poland, заявил, что полное закрытие границ представляет собой критическую проблему для транспортно-логистической отрасли и экономики в целом. Он добавил, что в сложной ситуации оказались примерно десять тысяч белорусских водителей, которые работают в польских транспортных компаниях и теперь не могут вернуться к месту работы или даже выехать на родину.

Напомним, что причиной для закрытия польско-белорусской границы стали завершившиеся накануне совместные военные учения РФ и РБ под названием «Запад-2025». За ключевой стадией мероприятия с полигона «Мулино» под Нижним Новгородом наблюдал президент России Владимир Путин, его помощник и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также глава Минобороны Андрей Белоусов с заместителем Юнус-Беком Евкуровым. Основной этап учений проводился с 12 по 16 сентября.

Юрий Лысенко
