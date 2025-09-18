Польша одним опрометчивым шагом поставила под удар всю торговлю Европы и Китая

Решение Польши о закрытии границы с Белоруссией серьёзно ударит по торговле Европейского союза с Китаем и может навредить польским компаниям. Об этом пишет Politico со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Закрытие границы Польши грозит задушить торговлю между ЕС и Китаем», — отмечает издание.

Публикация подчёркивает, что под ограничения попал ключевой торговый маршрут, через который осуществляется 90% железнодорожных грузоперевозок между Китаем и странами Евросоюза. Коридор между Польшей и Белоруссией отвечает за 3,7% всего товарооборота между ЕС и Китаем. При этом Варшава заявляет, что граница будет открыта, как только «там станет безопасно» — такое решение можно трактовать, как бессрочное.

Артур Калишяк, директор по стратегическим проектам ассоциации Transport & Logistics Poland, заявил, что полное закрытие границ представляет собой критическую проблему для транспортно-логистической отрасли и экономики в целом. Он добавил, что в сложной ситуации оказались примерно десять тысяч белорусских водителей, которые работают в польских транспортных компаниях и теперь не могут вернуться к месту работы или даже выехать на родину.