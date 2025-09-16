Путин проследил за ходом учений «Запад-2025» на полигоне в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон «Мулино» для наблюдения за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2025». Он провёл осмотр вооружений и специальной военной техники, задействованной в зоне СВО.

В рамках учений отрабатывались сценарии локализации агрессии против Союзного государства, включая управление объединенными группировками войск и совместные действия по нейтрализации угроз на границах. Путин также осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. Всего в экспозиции приняли участие 65 организаций, которые представили 405 изделий. 125 из них закупаются и применяются в зоне специальной военной операции, 194 проходят апробацию в боевых условиях, 86 — имеют статус «опытные».

Российский лидер прибыл на полигон в военной форме. Фото © Life.ru

Мероприятия учений проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих. Фото © Life.ru

Президента сопровождал министр обороны Андрей Белоусов. Фото © Life.ru

Цель учений — отработка защиты Союзного государства от любой агрессии. Фото © Life.ru

По завершении активной фазы учений, которые проходили с 12 по 16 сентября, президент поблагодарил представителей военно-дипломатического корпуса и иностранных наблюдателей за участие. Встреча с ними состоялась после учений, где Путина сопровождал министр обороны Андрей Белоусов.

«Я хочу вас всех поблагодарить за участие. Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно», — обратился Путин к собравшимся.