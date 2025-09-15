Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 13:09

Военнослужащие из США посетили российско-белорусские учения Запад-2025

Американские военнослужащие посетили российско-белорусские учения «Запад-2025» и выразили благодарность министру обороны Белоруссии Виктору Хренину за приглашение. На опубликованном Минобороны республики видео запечатлена встреча иностранных наблюдателей на полигоне.

Американские военнослужащие посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025». Видео © Telegram / Минобороны Республики Беларусь

«Американским гостям — лучшие места, показать абсолютно всё, что их интересует», — отметили в пресс-службе.

В манёврах также принимают участие представители 23 стран, включая три государства НАТО — Турцию, Венгрию и США.

С 12 по 16 сентября в Белоруссии проводятся военные учения. Основные задачи включают отработку сценариев применения ядерного оружия и тестирование баллистической ракеты средней дальности под названием «Орешник». К участию в манёврах приглашены воинские подразделения государств-членов ОДКБ, ШОС, а также других стран-партнеров.
Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»
Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»

Ранее Life.ru писал, что российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условным целям в рамках учений «Запад-2025». Самолёты атаковали «противника» с высоты около километра. Минобороны показало зрелищные кадры авиаударов.

BannerImage

Обложка © Telegram / Минобороны Республики Беларусь

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Белоруссия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar