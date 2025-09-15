Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»
Обложка © Скрин из архивного видео Минобороны
Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по условной цели в Баренцевом море. Стрельба прошла в рамках стратегических учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что экипаж Северного флота произвёл запуск из подводного положения и поразил морскую цель на большой дальности.
Учения «Запад-2025» проходят с участием различных видов и родов войск, в том числе подводных сил, отрабатывающих действия против условного противника.
