15 сентября, 12:39

Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»

АПЛ Архангельск выпустила Калибр на учениях Запад-2025

Обложка © Скрин из архивного видео Минобороны

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по условной цели в Баренцевом море. Стрельба прошла в рамках стратегических учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что экипаж Северного флота произвёл запуск из подводного положения и поразил морскую цель на большой дальности.

Учения «Запад-2025» проходят с участием различных видов и родов войск, в том числе подводных сил, отрабатывающих действия против условного противника.

Ранее Life.ru писал, что российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условным целям в рамках тех же учений. Самолёты атаковали «противника» с высоты около километра. Минобороны показало зрелищные кадры авиаударов.

