Подлодка «Архангельск» ударила «Калибром» по цели на учениях «Запад-2025»

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по условной цели в Баренцевом море. Стрельба прошла в рамках стратегических учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что экипаж Северного флота произвёл запуск из подводного положения и поразил морскую цель на большой дальности.

Учения «Запад-2025» проходят с участием различных видов и родов войск, в том числе подводных сил, отрабатывающих действия против условного противника.