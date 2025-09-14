«Ракета в воздухе!» Появилось эпичное видео уничтожения цели «Цирконом» с борта корабля

В рамках учений «Запад-2025» Северный флот нанёс удар гиперзвуковым оружием по условному противнику в Баренцевом море. В Минобороны России сообщили, что экипаж фрегата «Адмирал Головко» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели.

«Адмирал Головко» ударил «Цирконом» по условному противнику в Баренцевом море. Видео © Минобороны России

«Разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко», — заявили в военном ведомстве, добавив, что район проведения ракетных стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Целеуказание по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил передал дальний противолодочный самолёт Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота. По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием.

В ходе совместных учений Белоруссии и России «Запад-2025» отрабатываются защита береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в зоне ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота выполняют задачи в Арктической морской зоне.