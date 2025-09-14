Единый день голосования
14 сентября, 06:48

«Ракета в воздухе!» Появилось эпичное видео уничтожения цели «Цирконом» с борта корабля

Фрегат Адмирал Головко отработал удар ракетой Циркон на учениях Запад-2025

В рамках учений «Запад-2025» Северный флот нанёс удар гиперзвуковым оружием по условному противнику в Баренцевом море. В Минобороны России сообщили, что экипаж фрегата «Адмирал Головко» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели.

«Адмирал Головко» ударил «Цирконом» по условному противнику в Баренцевом море. Видео © Минобороны России

«Разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели выполнил экипаж фрегата «Адмирал Головко», — заявили в военном ведомстве, добавив, что район проведения ракетных стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Целеуказание по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил передал дальний противолодочный самолёт Ту-142 смешанного авиационного корпуса Северного флота. По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием.

В ходе совместных учений Белоруссии и России «Запад-2025» отрабатываются защита береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в зоне ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия и перспективных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота выполняют задачи в Арктической морской зоне.

Дрожь Варшавы: Политолог рассказал об истерике поляков из-за российско-белорусских учений
Ранее, в ходе учений «Запад-2025», дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России нанесли авиаудар по условной цели, осуществляя полёт на высоте 1 километр. Экипажи дальней авиации отработали нанесение удара с целью «нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов» условного противника.

Обложка © Минобороны России

Наталья Афонина
