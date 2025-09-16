Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
16 сентября, 12:57

В Эстонии испугались учений «Запад-2025» и потребовали закрыть границу с Россией

В парламенте Эстонии предложили закрыть границу с РФ из-за учений Запад-2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Guadalupe Polito

Эстонская оппозиционная партия Isamaa выступила с инициативой о полном закрытии временной контрольной линии на границе с Россией. Об этом заявил лидер политсилы Урмас Рейнсалу в ходе заседания Рийгикогу (эстонского парламента), сообщает телерадиокомпания ERR.

«Фракция оппозиционной партии Isamaa в Рийгикогу во вторник, 16 сентября, вновь выступила с предложением о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией... Инициатива связана с обострением ситуации в области безопасности», — отмечается в официальном заявлении партии.

Политики обосновали своё требование проведением российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые, по их мнению, изменили региональную безопасность. Партия намерена направить официальное предложение правительству Эстонии о демонтаже временной разграничительной линии в пограничных водоёмах.

Речь идёт о линии, обозначенной буями и другими навигационными знаками в акватории Чудского и Псковского озёр, которая была установлена для разграничения зон ответственности между двумя странами.

Ранее Life.ru сообщал о введении Эстонией ограничений на полёты вблизи российской границы. Военное командование обосновало эту меру необходимостью усиления контроля над воздушным пространством.

BannerImage
Алиса Хуссаин
