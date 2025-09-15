В Эстонии ввели запрет на полёты у границы с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel
Эстонские власти решили ограничить полёты у границы с Россией. Военное руководство страны объясняет этот шаг необходимостью усиления контроля за воздушным пространством из-за частых атак украинских БПЛА в Ленобласти и активности российских войск. Об этом сообщает ERR.
«Чтобы обнаружение [дронов] было более эффективным, восточное крыло альянса вводит такие зоны ограничения полётов именно с целью максимально облегчить операторам систем наблюдения обнаружение этих возможных дронов, попадающих в Эстонию», — объяснил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.
Запрет будет действовать несколько недель. Ограничения вводятся ежедневно с 20:00 до 07:00 на высоте до 6000 метров.
Ранее Life.ru сообщал, что Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Ограничения в небе вводятся до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от границы.