15 сентября, 15:00

В Эстонии ввели запрет на полёты у границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Buchel

Эстонские власти решили ограничить полёты у границы с Россией. Военное руководство страны объясняет этот шаг необходимостью усиления контроля за воздушным пространством из-за частых атак украинских БПЛА в Ленобласти и активности российских войск. Об этом сообщает ERR.

«Чтобы обнаружение [дронов] было более эффективным, восточное крыло альянса вводит такие зоны ограничения полётов именно с целью максимально облегчить операторам систем наблюдения обнаружение этих возможных дронов, попадающих в Эстонию», — объяснил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

Запрет будет действовать несколько недель. Ограничения вводятся ежедневно с 20:00 до 07:00 на высоте до 6000 метров.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Ограничения в небе вводятся до высоты 6000 метров в 50-километровой зоне от границы.

