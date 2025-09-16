Эстония построит 40-километровый противотанковый ров у границы с Россией

Эстония планирует к 2027 году построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке страны, неподалёку от границы с Россией. Этот объект станет элементом общей оборонительной системы стран Балтии. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

«До конца 2027 года планируется завершить сооружение более 40 км противотанкового рва. Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций», — заявил порталу представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Общая длина оборонительной зоны, которую планирует возвести Таллин, достигнет примерно 100 километров.