17 сентября, 23:37

Польша подтвердила, что в дом на востоке страны попала ракета с истребителя F-16

Семоняк: Ракета с истребителя F-16, а не дрон, попала в жилой дом в Польше

Обложка © polsatnews.pl

Ракета, попавшая в жилой дом на востоке Польши, была выпущена из польского истребителя F-16 во время операции по уничтожению дронов. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN.

Семоняк подчеркнул, что инцидент произошёл в процессе защиты польского воздушного пространства. Специалисты продолжают внимательно изучать обломки для выяснения всех обстоятельств случившегося.

«Всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолётом, защищавшим Польшу, наших граждан», — сказал он.

Министр добавил, что военные обязуются возместить причинённый ущерб. Расследование инцидента продолжается.

В Польше нашли ещё один упавший дрон
Напомним, инцидент с дронами в Польше произошёл 10 сентября. Тогда Варшава заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и обвинила в этом Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.

