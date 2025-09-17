В Польше нашли ещё один упавший дрон
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
В Польше обнаружили ещё один упавший дрон, его нашли в лесном массиве у населённого пункта Станислава. Об
этом сообщила полиция города Замостье в Люблинском воеводстве.
«В комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населённого пункта Станислава, гмина Ситно. Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина», — говорится в сообщении.
Напомним, прошлый инцидент с дронами в Польше произошёл 10 сентября. Тогда Варшава заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и обвинила в этом Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.