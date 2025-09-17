Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 12:20

В Польше нашли ещё один упавший дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Польше обнаружили ещё один упавший дрон, его нашли в лесном массиве у населённого пункта Станислава. Об

этом сообщила полиция города Замостье в Люблинском воеводстве.

«В комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населённого пункта Станислава, гмина Ситно. Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина», — говорится в сообщении.

Поляки начали активно искать жильё за рубежом после атаки беспилотников
Поляки начали активно искать жильё за рубежом после атаки беспилотников

Напомним, прошлый инцидент с дронами в Польше произошёл 10 сентября. Тогда Варшава заявила, что в воздушное пространство страны залетели 19 БПЛА, и обвинила в этом Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar