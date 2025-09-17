В Польше нашли ещё один упавший дрон

В Польше обнаружили ещё один упавший дрон, его нашли в лесном массиве у населённого пункта Станислава. Об

«В комендатуру полиции Замостья поступило сообщение об обнаружении предмета в лесном массиве у населённого пункта Станислава, гмина Ситно. Мы взяли территорию под охрану и уведомили соответствующие службы и окружную прокуратуру Люблина», — говорится в сообщении.