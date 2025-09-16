Поляки начали активно искать жильё за рубежом после атаки беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala
После инцидента с дронами 10 сентября жители Польши стали активнее интересоваться покупкой недвижимости за границей. Об этом сообщила польская Gazeta Wyborcza.
По данным издания, количество заявок на приобретение жилья в Испании выросло втрое. Минимальная сумма, необходимая для покупки, составляет 120 тысяч евро.
Напомним, что 10 сентября Польша заявила о вторжении 19 беспилотных летательных аппаратов в своё воздушное пространство и возложила ответственность за это на Россию, не предоставив каких-либо доказательств. Президент США Дональд Трамп предположил, что это могло быть ошибкой, но в Польше отвергли эту версию. Министерство обороны Российской Федерации заявило о непричастности Москвы к данному инциденту.