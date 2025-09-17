Владимир Путин
17 сентября, 16:20

Минобороны России объявило о завершении стратегических учений Запад-2025

Обложка © Life.ru

Минобороны России объявило о завершении совместных стратегических учений «Запад-2025», проведенных российскими и белорусскими вооружёнными силами. Военнослужащие и техника возвращаются на свои базы.

«Стратегическое учение вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» завершено», — говорится в сообщении ведомства.

С 12 по 16 сентября Россия и Белоруссия провели совместные стратегические учения «Запад-2025». Основной задачей было оценить способность двух государств гарантировать военную безопасность Союзного государства и их готовность к противодействию потенциальной агрессии. В учениях также приняли участие оперативные группы и воинские контингенты из стран-членов ОДКБ, ШОС и других партнёрских государств.

Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025»
Напомним, вчера президент России Владимир Путин побывал на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал за ключевой стадией учений «Запад-2025». Вместе с президентом на полигоне находились министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Глава государтсва также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО. Основной этап учений, включающий практические действия, проходил с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

