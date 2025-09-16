Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино
Обложка © Life.ru
На полигоне «Мулино» в Нижегородской области, где проходил ключевой этап учений «Запад-2025», президент России Владимир Путин лично проинспектировал образцы вооружения и военной техники, задействованные в манёврах. В частности, глава государства осмотрел мотоциклы «Бульдог» (гибридный) и «Кайо-Т4», а также изучил подкапотное пространство бронеавтомобилей «Сармат» (СТС) и «Улан-U2».
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне «Мулино». Видео © Telegram / Кремль. Новости
Президент также посетил салон машины управления командира дшб «Буран-10» и ознакомился с отечественными программными разработками, используемыми в зоне СВО.
Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций, демонстрирующих различные стадии готовности: 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус «опытных».
Как ранее сообщалось, Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». В рамках манёвров отрабатывались сценарии локализации агрессии против Союзного государства, включая управление объединенными группировками войск и совместные действия по нейтрализации угроз на границах.