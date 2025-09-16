Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино

На учениях «Запад-2025» впервые столь масштабно были задействованы БПЛА и роботы

Как ранее сообщалось, Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». В рамках манёвров отрабатывались сценарии локализации агрессии против Союзного государства, включая управление объединенными группировками войск и совместные действия по нейтрализации угроз на границах.