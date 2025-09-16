Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 15:57

Путин ознакомился с образцами специальной и военной техники на полигоне Мулино

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области, где проходил ключевой этап учений «Запад-2025», президент России Владимир Путин лично проинспектировал образцы вооружения и военной техники, задействованные в манёврах. В частности, глава государства осмотрел мотоциклы «Бульдог» (гибридный) и «Кайо-Т4», а также изучил подкапотное пространство бронеавтомобилей «Сармат» (СТС) и «Улан-U2».

Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне «Мулино». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент также посетил салон машины управления командира дшб «Буран-10» и ознакомился с отечественными программными разработками, используемыми в зоне СВО.
Всего на выставке представлено более 400 образцов от 65 организаций, демонстрирующих различные стадии готовности: 125 уже применяются в зоне СВО, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус «опытных».
На учениях «Запад-2025» впервые столь масштабно были задействованы БПЛА и роботы
На учениях «Запад-2025» впервые столь масштабно были задействованы БПЛА и роботы

Как ранее сообщалось, Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». В рамках манёвров отрабатывались сценарии локализации агрессии против Союзного государства, включая управление объединенными группировками войск и совместные действия по нейтрализации угроз на границах.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar