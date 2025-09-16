На учениях «Запад-2025» впервые столь масштабно были задействованы БПЛА и роботы
На совместных учениях ВС России и Белоруссии «Запад-2025» были продемонстрированы новые тактические приёмы, основанные на опыте украинского конфликта. Среди них – активное использование беспилотников и наземных роботов, а также штурмовые операции на мототехнике. Об этом проинформировали в Минобороны России.
«Особенностями основного этапа учения стали: массированное применение беспилотной авиации, наземных роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, отработка штурмовых действий на мототехнике, багги, квадроциклах, борьба с беспилотной авиацией противника различными средствами, эффективное применение средств войсковой ПВО, высокоточных боеприпасов и современных средств контрбатарейной борьбы с учётом опыта специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». Он также провёл осмотр вооружений и специальной военной техники, задействованной в зоне СВО.