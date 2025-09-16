Владимир Путин
16 сентября, 15:36

Путин приехал наблюдать за ходом учений «Запад-2025» в военной форме

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходит основной, наиболее интенсивный этап учений «Запад-2025». Глава государства был в военной форме.

Напомним, 16 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл на нижегородский полигон Мулино, чтобы лично наблюдать за стратегическими учениями «Запад-2025». Глава государства также осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники.

Александра Вишнякова
