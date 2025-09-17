Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025»

Напомним, вчера Путин побывал на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал за ключевой стадией учений «Запад-2025». Вместе с президентом на полигоне находились министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Глава государтсва также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО. Основной этап учений, включающий практические действия, проходил с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.