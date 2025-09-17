Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 10:05

Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025»

Песков: Путин остался доволен результатами учений Запад-2025

Путин прибыл на полигон «Мулино» в военной форме. Обложка © Life.ru

Путин прибыл на полигон «Мулино» в военной форме. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин остался доволен ходом и результатами российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как подчеркнул Песков, учения были впечатляющими по своему масштабу.

Операция на учениях «Запад-2025» завершилась разгромом условного противника
Операция на учениях «Запад-2025» завершилась разгромом условного противника

Напомним, вчера Путин побывал на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал за ключевой стадией учений «Запад-2025». Вместе с президентом на полигоне находились министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Глава государтсва также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО. Основной этап учений, включающий практические действия, проходил с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar