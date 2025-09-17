Путин положительно оценил ход и результаты учений «Запад-2025»
Песков: Путин остался доволен результатами учений Запад-2025
Путин прибыл на полигон «Мулино» в военной форме. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин остался доволен ходом и результатами российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Как подчеркнул Песков, учения были впечатляющими по своему масштабу.
Напомним, вчера Путин побывал на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал за ключевой стадией учений «Запад-2025». Вместе с президентом на полигоне находились министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, а также замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Глава государтсва также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО. Основной этап учений, включающий практические действия, проходил с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.