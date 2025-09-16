Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

16 сентября, 18:26

Операция на учениях «Запад-2025» завершилась разгромом условного противника

МО РФ: Коалиционная группировка войск на учениях Запад-2025 разгромила врага

Обложка © Life.ru

В ходе учений «Запад-2025» коалиционная группировка войск продемонстрировала высокую эффективность, полностью разгромив условного противника и успешно выйдя на линию условной государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения «Запад-2025» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области завершилась полным разгромом «противника», — указано в сообщении ведомства.

Подразделения коалиции действовали слаженно, используя результаты массированного огневого воздействия для достижения условной государственной границы. Как уточнило Минобороны, успешному наступлению способствовало применение беспилотников, которые перегрузили системы ПВО «противника» и каналы связи, тем самым обеспечив эффективность других огневых средств.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотные системы (роботы и дроны) играют ключевую роль в современных боевых действиях, составляя не менее 30-40% от общего огневого поражения противника.

В учениях Запад-2025 приняли участие 100 тысяч военных
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». Он также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО.

Наталья Демьянова
