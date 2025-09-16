Владимир Путин
16 сентября, 16:03

В учениях Запад-2025 приняли участие 100 тысяч военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

100 тысяч военнослужащих и свыше 3,5 тысячи единиц вооружения были задействованы в совместных стратегических учениях «Запад-2025» Вооружённых сил России и Белоруссии. Данную информацию передаёт пресс-служба Кремля.

Техника, участвовавшая в манёврах, включала более 100 летательных аппаратов и свыше 80 кораблей и судов обеспечения.

Путин приехал наблюдать за ходом учений «Запад-2025» в военной форме
Напомним, что наиболее интенсивный этап учений «Запад-2025» проходит на территории полигона «Мулино» в Нижегородской области. В связи с этим туда прибыл президент России Владимир Путин. Он провёл осмотр вооружений и военной техники, задействованной в специальной военной операции. Сопровождал главу государства министр обороны Андрей Белоусов.

Юлия Сафиулина
