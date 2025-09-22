Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 14:38

Первое в истории грузовое судно отправилось из Китая в Европу по Севморпути

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Первое грузовое судно отправилось из Китая в Европу по Северному морскому пути. Контейнеровоз Istanbul Bridge вышел из порта Нинбо-Чжоушань и направляется в город Филикстоу в Великобритании. Это первый в мире арктический экспресс-рейс из КНР в Европу, сообщили власти города Нинбо.

«Судоходный маршрут, соединяющий Восточную Азию и Европу, имеет стратегическое значение для оптимизации глобальных цепочек поставок и развития торгово-экономического сотрудничества вдоль этого маршрута», — говорится в сообщении.

Маршрут, по словам китайских властей, будет поддерживать предприятия страны в преодолении неопределённости мировой торговли и освоении новых международных логистических каналов. Istanbul Bridge перевозит товары, реализуемые через платформы электронной коммерции, а также аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии.

«Задача сложная»: Минтранс выступил за беспилотный Севморпуть
«Задача сложная»: Минтранс выступил за беспилотный Севморпуть

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стратегической важности Севморпути для страны. Во время встречи с работниками атомной промышленности в Сарове он подчеркнул, что этот маршрут является ключевым конкурентным преимуществом России. По его словам, многие иностранные государства заинтересованы в его использовании, и было бы неправильно не развивать этот путь.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Северный Морской Путь
  • Китай
  • Великобритания
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar