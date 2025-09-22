Первое в истории грузовое судно отправилось из Китая в Европу по Севморпути

Первое грузовое судно отправилось из Китая в Европу по Северному морскому пути. Контейнеровоз Istanbul Bridge вышел из порта Нинбо-Чжоушань и направляется в город Филикстоу в Великобритании. Это первый в мире арктический экспресс-рейс из КНР в Европу, сообщили власти города Нинбо.

«Судоходный маршрут, соединяющий Восточную Азию и Европу, имеет стратегическое значение для оптимизации глобальных цепочек поставок и развития торгово-экономического сотрудничества вдоль этого маршрута», — говорится в сообщении.

Маршрут, по словам китайских властей, будет поддерживать предприятия страны в преодолении неопределённости мировой торговли и освоении новых международных логистических каналов. Istanbul Bridge перевозит товары, реализуемые через платформы электронной коммерции, а также аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии.