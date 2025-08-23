Путин: Многие государства проявляют интерес к Северному морскому пути
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности Северного морского пути для России. По его словам, было бы глупо его не развивать. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с работниками атомной промышленности в Сарове.
Российский лидер подчеркнул, что путь является ключевым конкурентным преимуществом страны. Путин отметил заинтересованность множества иностранных государств в его использовании и подчеркнул, что России было бы глупо не развивать этот маршрут.
Ранее Путин назвал способность подлодок РФ пропадать с радаров подо льдами Северного Ледовитого океана военным преимуществом. Он также добавил, что наиболее безопасные маршруты судоходства проходят через российские территориальные воды и специальную экономическую зону. Президент отметил значимость Северного морского пути для международной торговли. Использование маршрута позволяет значительно сократить время перевозки грузов из Атлантики в Тихий океан и страны азиатско-тихоокеанского региона.