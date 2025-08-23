Путин: Многие государства проявляют интерес к Северному морскому пути

Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности Северного морского пути для России. По его словам, было бы глупо его не развивать. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с работниками атомной промышленности в Сарове.

Российский лидер подчеркнул, что путь является ключевым конкурентным преимуществом страны. Путин отметил заинтересованность множества иностранных государств в его использовании и подчеркнул, что России было бы глупо не развивать этот маршрут.