22 августа, 21:39

Путин: Многие государства проявляют интерес к Северному морскому пути

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической важности Северного морского пути для России. По его словам, было бы глупо его не развивать. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с работниками атомной промышленности в Сарове.

Российский лидер подчеркнул, что путь является ключевым конкурентным преимуществом страны. Путин отметил заинтересованность множества иностранных государств в его использовании и подчеркнул, что России было бы глупо не развивать этот маршрут.

Путин: Ни у одной страны нет такого мощного ледокольного флота, как у России
Ранее Путин назвал способность подлодок РФ пропадать с радаров подо льдами Северного Ледовитого океана военным преимуществом. Он также добавил, что наиболее безопасные маршруты судоходства проходят через российские территориальные воды и специальную экономическую зону. Президент отметил значимость Северного морского пути для международной торговли. Использование маршрута позволяет значительно сократить время перевозки грузов из Атлантики в Тихий океан и страны азиатско-тихоокеанского региона.

Тимур Хингеев
