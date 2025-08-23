Путин: Ни у одной страны нет такого мощного ледокольного флота, как у России

Ни одно государство в мире не располагает таким мощным атомным ледокольным флотом, как Россия. Об этом во время встречи с работниками предприятий отечественной атомной отрасли в Сарове заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в прошлом году грузоперевозки по Северному морскому пути составили 37,8 миллиона тонн, что является рекордным показателем. При этом изменение климата создаёт предпосылки для значительного увеличения объёма перевозок.

«Но даже если это не произойдёт, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь восемь атомных ледоколов — в мире такого флота нет ни у одной страны», — подытожил российский лидер.