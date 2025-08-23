Путин: Ни у одной страны нет такого мощного ледокольного флота, как у России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei PolarMan
Ни одно государство в мире не располагает таким мощным атомным ледокольным флотом, как Россия. Об этом во время встречи с работниками предприятий отечественной атомной отрасли в Сарове заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в прошлом году грузоперевозки по Северному морскому пути составили 37,8 миллиона тонн, что является рекордным показателем. При этом изменение климата создаёт предпосылки для значительного увеличения объёма перевозок.
«Но даже если это не произойдёт, а у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем, у нас ведь восемь атомных ледоколов — в мире такого флота нет ни у одной страны», — подытожил российский лидер.
Также глава государства сообщил, что Россия рассматривает возможность сотрудничества с США в сфере добычи сжиженного природного газа как в Арктике, так и на Аляске. По словам Путина, совместная работа по получению СПГ ведётся со многими странами, включая европейские и азиатские.