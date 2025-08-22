США рискуют остаться без ледоколов в Антарктике
Единственный ледокол США для антарктических исследований Nathaniel B. Palmer может быть выведен из эксплуатации из-за бюджетных сокращений, предложенных администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.
Помимо завершения аренды судна Palmer, принято решение отложить строительство нового ледокола, который должен был заменить его в 2030-х годах. Высвободившиеся средства планируется направить на обеспечение работы трех американских антарктических станций.
При этом учёные бьют тревогу, опасаясь, что уход Palmer означает фактическое прекращение американских исследований в одном из наименее изученных уголков Земли — на побережье Антарктики в море Беллинсгаузена. По словам эколога Энди Томпсона, экспедиции в этот регион имеют колоссальное научное значение, сравнимое с освоением космоса, поскольку именно здесь тёплые океанские течения впервые взаимодействуют с антарктическим ледовым щитом, вызывая его таяние и способствуя глобальному повышению уровня моря.
«Я просто считаю это трагедией для американской науки», — заявил морской геофизик Роб Лартер из British Antarctic Survey, комментируя завершение аренды ледокола.
Ледокол Palmer, оснащённый шестью лабораториями, аквариумом, ангаром для вертолётов, сауной и кинозалом, может перевозить до 39 человек и способен пробивать лёд толщиной до метра со скоростью около 5,5 км/ч.
