США рискуют остаться без ледоколов в Антарктике

При этом учёные бьют тревогу, опасаясь, что уход Palmer означает фактическое прекращение американских исследований в одном из наименее изученных уголков Земли — на побережье Антарктики в море Беллинсгаузена. По словам эколога Энди Томпсона, экспедиции в этот регион имеют колоссальное научное значение, сравнимое с освоением космоса, поскольку именно здесь тёплые океанские течения впервые взаимодействуют с антарктическим ледовым щитом, вызывая его таяние и способствуя глобальному повышению уровня моря.