В Петербурге появился тренажёр для капитанов атомных ледоколов
В Петербурге в университете Макарова презентовали ледовый навигационный тренажёр
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Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова получил навигационный тренажёр, полностью имитирующий ходовой мостик атомных ледоколов проекта 22220. На нём будущие капитаны смогут отрабатывать навыки управления судном в Арктике: преодоление торосов, уход от айсбергов и взаимодействие с судами в караване.
В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова появился тренажёр-имитация атомных ледоколов проекта 22220. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Тренажёр представляет собой точную копию мостика новейших российских ледоколов с десятками мониторов и сотнями кнопок управления. Он позволяет моделировать 18 различных сценариев — от стандартных операций до чрезвычайных ситуаций. Учебные задания учитывают время года и суток, погодные условия, а также особенности навигации в условиях полярного дня или ночи, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».
Ледоколы проекта 22220, для которых готовят специалистов, строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и эксплуатируются «Росатомфлотом» на Северном морском пути. Ширина тренажёра составляет 34 метра — он воспроизводит левое крыло мостика, откуда капитаны обычно управляют судном. Системы включают радары и контроль ядерной энергетической установки.
Тренажёр был представлен генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачёву в ходе ознакомления с учебной базой университета.
Ранее Life.ru рассказывал, как в порт приписки в Мурманске из Северной столицы прибыл атомный ледокол «Якутия». Длина перехода судна составила 2470 морских миль. «Якутия» стала четвёртым судном проекта Балтийского завода, которое было спущено на воду по заказу ФГУП «Атомфлот».