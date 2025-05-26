В Петербурге появился тренажёр для капитанов атомных ледоколов

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова получил навигационный тренажёр, полностью имитирующий ходовой мостик атомных ледоколов проекта 22220. На нём будущие капитаны смогут отрабатывать навыки управления судном в Арктике: преодоление торосов, уход от айсбергов и взаимодействие с судами в караване.

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова появился тренажёр-имитация атомных ледоколов проекта 22220. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Тренажёр представляет собой точную копию мостика новейших российских ледоколов с десятками мониторов и сотнями кнопок управления. Он позволяет моделировать 18 различных сценариев — от стандартных операций до чрезвычайных ситуаций. Учебные задания учитывают время года и суток, погодные условия, а также особенности навигации в условиях полярного дня или ночи, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург».

Ледоколы проекта 22220, для которых готовят специалистов, строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и эксплуатируются «Росатомфлотом» на Северном морском пути. Ширина тренажёра составляет 34 метра — он воспроизводит левое крыло мостика, откуда капитаны обычно управляют судном. Системы включают радары и контроль ядерной энергетической установки.

Тренажёр был представлен генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачёву в ходе ознакомления с учебной базой университета.