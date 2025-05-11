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11 мая, 19:53

Стало известно, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике

WSJ: Финляндия будет строить ледоколы для работы США в Арктике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

США стремятся усилить своё присутствие в Арктике с помощью ледоколов, но не способны в одиночку удовлетворить эту потребность. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как отмечает издание, для укрепления позиций в регионе администрации Дональда Трампа необходимы ледокольные суда, однако собственных возможностей страны недостаточно. Финляндия, в свою очередь, готова предоставить поддержку.

По данным газеты, Трамп рассматривает Арктику как стратегически важную зону, связанную с торговлей и возможными конфликтами, поэтому призвал национальные предприятия заняться строительством ледоколов. Финская компания Aker Arctic уже выразила заинтересованность в сотрудничестве.

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Ранее политологи заявили, что отмена санкционных ограничений в отношении России может создать условия для восстановления партнёрства между Москвой и Вашингтоном в арктическом регионе. Как отмечают эксперты, американская сторона изучает варианты смягчения отдельных ограничительных мер, в первую очередь в нефтегазовой сфере, которые в настоящее время препятствуют совместной работе.

Александра Мышляева
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