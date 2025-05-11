Стало известно, как Финляндия может помочь США доминировать в Арктике

США стремятся усилить своё присутствие в Арктике с помощью ледоколов, но не способны в одиночку удовлетворить эту потребность. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как отмечает издание, для укрепления позиций в регионе администрации Дональда Трампа необходимы ледокольные суда, однако собственных возможностей страны недостаточно. Финляндия, в свою очередь, готова предоставить поддержку.

По данным газеты, Трамп рассматривает Арктику как стратегически важную зону, связанную с торговлей и возможными конфликтами, поэтому призвал национальные предприятия заняться строительством ледоколов. Финская компания Aker Arctic уже выразила заинтересованность в сотрудничестве.