Кремль не видит желания коллег сотрудничать по Арктике
Песков: Россия не видит взаимности в сотрудничестве с приарктическими странами
В России не видят заинтересованности от приарктических стран во взаимном сотрудничестве, однако Кремль продолжает выступать за международные отношения. Потенциал у Арктики большой и задействует интересы многих народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия. <...> Действительно, сейчас мы не видим взаимности [в заинтересованности] от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, сейчас ведётся разработка недр в арктической зоне. Песков также вспомнил про Северный морской путь — кротчайший путь по морю между европейской Россией и Дальним Востоком.
Ранне Россию взволновал рост спектра и состава принимающих в учениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) государств. В ходе учений НАТО в АТР активно прорабатывается логистика переброски сил и средств альянса в регион. Наблюдаются попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие ударных военно-воздушных сил стран НАТО в АТР.
Life.ru