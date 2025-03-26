Кремль не видит желания коллег сотрудничать по Арктике

В России не видят заинтересованности от приарктических стран во взаимном сотрудничестве, однако Кремль продолжает выступать за международные отношения. Потенциал у Арктики большой и задействует интересы многих народов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская Федерация выступает за то, чтобы территория Арктики была территорией сотрудничества, взаимного доверия. <...> Действительно, сейчас мы не видим взаимности [в заинтересованности] от приарктических стран, но наша заинтересованность сохраняется», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, сейчас ведётся разработка недр в арктической зоне. Песков также вспомнил про Северный морской путь — кротчайший путь по морю между европейской Россией и Дальним Востоком.