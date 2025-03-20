Определена страна НАТО, которая выступит «пушечным мясом» против России в Арктике

Вооружённые силы Швеции приступили к подготовке элитных войск для действий в Арктике. Главная задача отряда спецназа — борьба с Россией в северных широтах. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

В WSJ выяснили, что именно арктическая бригада ВС Швеции в настоящий момент расширяется наиболее активно. Кроме того, в случае вооружённой конфронтации отряд примкнёт к силам Финляндии и Норвегии, добавили в газете.