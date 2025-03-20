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20 марта, 19:37

Определена страна НАТО, которая выступит «пушечным мясом» против России в Арктике

WSJ: Швеция готовит элитный спецназ для борьбы с Россией в Арктическом регионе

Вооружённые силы Швеции приступили к подготовке элитных войск для действий в Арктике. Главная задача отряда спецназа — борьба с Россией в северных широтах. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

«Для подготовки к подобной конфронтации Швеция обучает новое поколение военных ведению боевых действий в условиях Арктики», — подчеркнули авторы.

В WSJ выяснили, что именно арктическая бригада ВС Швеции в настоящий момент расширяется наиболее активно. Кроме того, в случае вооружённой конфронтации отряд примкнёт к силам Финляндии и Норвегии, добавили в газете.

Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину
Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину

А между тем британские власти продолжают мечтать об отправке своих военных на Украину. При этом милитаристские планы нового премьера считают аморальными и опасными даже в самом Соединённом Королевстве.

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Shutterstock / FOTODOM / Jeppe Gustafsson

Илья Пушкарев
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