Желание премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить британские войска на Украину является аморальным и опасным. Об этом пишет газета The Times.

«В последнее время у британских премьер-министров вошло в привычку расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие войны, не имея для них средств. Война с Россией была бы какой угодно, только не маленькой... Но посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально», — указано в статье.

Авторы материала отметили, что запланированный военный контингент в 30 тысяч человек для линии фронта протяжённостью около двух тысяч километров выглядит бессмысленным. По информации газеты, немаловажной остаётся проблема финансов. Даже ограниченное британское развёртывание, скорее всего, обойдётся Соединённому Королевству в два миллиарда фунтов стерлингов в год, указано в статье.



