«Аморально и опасно»: В Британии внезапно осудили планы Стармера послать войска на Украину
Times: Желание Стармера послать войска Британии на Украину опасно и аморально
Желание премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить британские войска на Украину является аморальным и опасным. Об этом пишет газета The Times.
«В последнее время у британских премьер-министров вошло в привычку расхаживать по международной арене, ввязываясь в маленькие войны, не имея для них средств. Война с Россией была бы какой угодно, только не маленькой... Но посылать войска в опасное место при недостаточных силах и с недостаточным вооружением аморально», — указано в статье.
Авторы материала отметили, что запланированный военный контингент в 30 тысяч человек для линии фронта протяжённостью около двух тысяч километров выглядит бессмысленным. По информации газеты, немаловажной остаётся проблема финансов. Даже ограниченное британское развёртывание, скорее всего, обойдётся Соединённому Королевству в два миллиарда фунтов стерлингов в год, указано в статье.
Наопмним, ранее Кир Стармер заявил, что Британия поддерживает идею об отправке военных на Украину. Также, по его словам, Лондон готов рассмотреть возможность отправки самолётов для обеспечения закрытия воздушного пространства над территорией Незалежной.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee