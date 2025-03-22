Россия объявила об ответных мерах на экспансию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Россию беспокоит рост спектра и состава принимающих в учениях НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) государств. Об этом сообщила глава третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьёва.

«Не может не вызывать беспокойство целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии… Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР, где обкатываются всевозможные сценарии — вплоть до военных интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения «тотальной войны», — приводит её заявление РИА «Новости».

По словам представителя дипломата, в ходе учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе активно прорабатывается логистика переброски сил и средств альянса в регион. Она отметила, что наблюдаются попытки через ротационные схемы обеспечить постоянное присутствие ударных военно-воздушных сил стран НАТО в АТР.

Воробьёва подчеркнула, что одним из наиболее активных сторонников углубления вовлечённости НАТО в дела региона является Япония. Токио продвигает тезис о «неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона», что, по её словам, имеет явный антикитайский и антироссийский подтекст. Дипломат также отметила, что Япония активно увеличивает интенсивность совместных учений с европейскими странами, не входящими в регион, включая доступ иностранных военных подразделений к объектам японской военной инфраструктуры.

Дипломат обозначила, что в целях укрепления мира и стабильности Москва примет ответные меры. В частности, это подразумевает наращивание внешнеполитической и оборонной кооперации со странами-партнёрами, включая Китай.