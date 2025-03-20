«Очень хотим, но нас не берут»: Зеленский признал горькую правду о членстве Украины в НАТО
Зеленский признал, что западные союзники не готовы принять Украину в НАТО
Владимир Зеленский признал, что западные союзники не готовы принять Украину в НАТО. Он отметил, что, несмотря на усилия Киева, вопрос о вступлении в альянс на данный момент не обсуждается.
«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чём говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину. На сегодняшний день это так», — пожаловался Зеленский.
При этом глава киевского режима заявил, что никогда не говорил о своей готовности «обсуждать вопрос о нейтралитете Украины». По его словам, этого требует российская сторона.
Ранее Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину. Он отметил необходимость присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, экс-комик подчеркнул, что обеспечение безопасности в воздухе является крайне важным в контексте текущих угроз.
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