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20 марта, 16:31

«Очень хотим, но нас не берут»: Зеленский признал горькую правду о членстве Украины в НАТО

Зеленский признал, что западные союзники не готовы принять Украину в НАТО

Владимир Зеленский признал, что западные союзники не готовы принять Украину в НАТО. Он отметил, что, несмотря на усилия Киева, вопрос о вступлении в альянс на данный момент не обсуждается.

«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чём говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину. На сегодняшний день это так», — пожаловался Зеленский.

При этом глава киевского режима заявил, что никогда не говорил о своей готовности «обсуждать вопрос о нейтралитете Украины». По его словам, этого требует российская сторона.

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Ранее Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину. Он отметил необходимость присутствия европейского миротворческого контингента, который должен иметь поддержку со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, экс-комик подчеркнул, что обеспечение безопасности в воздухе является крайне важным в контексте текущих угроз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Алена Пенчугина
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