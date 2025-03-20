«Очень хотим, но нас не берут»: Зеленский признал горькую правду о членстве Украины в НАТО

Владимир Зеленский признал, что западные союзники не готовы принять Украину в НАТО. Он отметил, что, несмотря на усилия Киева, вопрос о вступлении в альянс на данный момент не обсуждается.

«К сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чём говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину. На сегодняшний день это так», — пожаловался Зеленский.

При этом глава киевского режима заявил, что никогда не говорил о своей готовности «обсуждать вопрос о нейтралитете Украины». По его словам, этого требует российская сторона.