Атомный ледокол «Якутия» прибыл в порт приписки Мурманск
В порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга прибыл атомный ледокол «Якутия». Об этом докладывает пресс-служба «Росатома».
За время перехода судно преодолело 2470 миль. «Якутия» является четвёртым судном проекта 22220 Балтийского завода, построенным по заказу ФГУП «Атомфлот». Ранее там были построены ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
«Якутию» начали строить в 2020 году, а в 2024 уже велись швартовные испытания. Сейчас предприятие собирает суда «Чукотка» и «Ленинград». Ледоколы предназначены для провода судов в Арктике, Енисею и Обской губе.
Ранее Life.ru рассказывал, что компания «Атомфлот» планирует сделать подарок рыбаку, который расположил свою палатку на льду Енисея, вблизи пути следования атомного ледокола «Арктика», а после умудрился проспать долгожданный момент. Судно прошло в нескольких метрах от него.
VK / Росатом