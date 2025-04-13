Атомный ледокол «Якутия» прибыл в порт приписки Мурманск

В порт приписки Мурманск из Санкт-Петербурга прибыл атомный ледокол «Якутия». Об этом докладывает пресс-служба «Росатома».

За время перехода судно преодолело 2470 миль. «Якутия» является четвёртым судном проекта 22220 Балтийского завода, построенным по заказу ФГУП «Атомфлот». Ранее там были построены ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

«Якутию» начали строить в 2020 году, а в 2024 уже велись швартовные испытания. Сейчас предприятие собирает суда «Чукотка» и «Ленинград». Ледоколы предназначены для провода судов в Арктике, Енисею и Обской губе.