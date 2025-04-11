«Лысый всё проспал!» Рыбаки сняли, как атомный ледоход прошёл в метре от палатки их друга-сони
«Атомфлот» подарит фотоальбом рыбаку, проспавшему в палатке прохождение ледокола
Компания «Атомфлот» планирует сделать подарок рыбаку, который расположил свою палатку на льду Енисея, вблизи пути следования атомного ледокола «Арктика», а после умудрился проспать долгожданный момент. Судно прошло в нескольких метрах от него.
Рыбак проспал атомный ледоход. Видео © Telegram / «Рыбалка Сахалин и ДВ»
Видеозапись необычного инцидента, которую сделали, предположительно, приятели рыбака, появилась в социальных сетях, в том числе в телеграм-канале «Рыбалка Сахалин и ДВ». На кадрах видно, как ледокол проходит всего в метре от синей палатки, пока голос за кадром шутит о том, что «лысый проспал всё на свете». Рыбаки на видео смеются и размышляют, не разбудить ли соню.
На память о случившемся предприятие «Атомфлот» подготовило для любителя рыбалки фотоальбом.
Ранее Life.ru писал, что российское правительство обновило правила контроля за рыбной ловлей и охраной водных богатств. Теперь в этих правилах появился новый раздел, подробно описывающий, как будут проводиться постоянные проверки на реках, озерах и других внутренних водоёмах, а также в прибрежных зонах и водоохранных полосах.
Shutterstock / FOTODOM / iurii