Под Магаданом машина уплыла от рыбаков и отправилась на историческую родину в Японию

В Магаданской области рыбак уже третьи сутки пытается поймать свой внедорожник, который на льдине дрейфует в сторону Японии. Nissan X-Trail пытается вернуться на родину, шутит SHOT.

Рыбаки дали дёру. Обложка © SHOT

В бухте Гертнера в минувшую пятницу рыбачили сотни рыбаков. В один момент лёд стал потихоньку расползаться, но любителей рыбалки это не испугало и они проигнорировали два предупреждения от МЧС.

Через несколько часов лёд стал раскалываться быстрее. Рыбаки начали убегать, но двое из них не успели. Спустя два дня спасатели «выловили» мужчин, а вот их автомобиль отнесло уже на восемь километров к островам Три Брата.

«Ниссан» уплывает от российских рыбаков. Обложка © SHOT