Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 09:50

Под Магаданом машина уплыла от рыбаков и отправилась на историческую родину в Японию

В Магаданской области на видео сняли Nissan, который дрейфует в сторону Японии

«Ниссан» уплывает от российских рыбаков. Обложка © SHOT

«Ниссан» уплывает от российских рыбаков. Обложка © SHOT

В Магаданской области рыбак уже третьи сутки пытается поймать свой внедорожник, который на льдине дрейфует в сторону Японии. Nissan X-Trail пытается вернуться на родину, шутит SHOT.

Рыбаки дали дёру. Обложка © SHOT

В бухте Гертнера в минувшую пятницу рыбачили сотни рыбаков. В один момент лёд стал потихоньку расползаться, но любителей рыбалки это не испугало и они проигнорировали два предупреждения от МЧС.

Через несколько часов лёд стал раскалываться быстрее. Рыбаки начали убегать, но двое из них не успели. Спустя два дня спасатели «выловили» мужчин, а вот их автомобиль отнесло уже на восемь километров к островам Три Брата.

«Ниссан» уплывает от российских рыбаков. Обложка © SHOT

Под Ярославлем спасли более 20 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине
Под Ярославлем спасли более 20 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине

Ранее сообщалось, что на Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд. В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Пёсель не пострадал.

Никита Никонов
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