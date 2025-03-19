Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 12:27

Под Ярославлем спасли более 20 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине

МЧС: В Ярославской области спасли 26 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

В Ярославской области сотрудники МЧС России спасли 26 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео © Пресс-служба МЧС России

«‎Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели на двух суднах на воздушной подушке», — говорится в сообщении МЧС.

Со льдины благополучно эвакуировали всех 26 человек. В спасательной операции принимали участие 17 сотрудников МЧС и использовалось семь единиц техники.

Двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд в Москве
Двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд в Москве

Ранее сообщалось, что на Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд. В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Пёсель не пострадал.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar