Под Ярославлем спасли более 20 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине

В Ярославской области сотрудники МЧС России спасли 26 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«‎Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели на двух суднах на воздушной подушке», — говорится в сообщении МЧС.

Со льдины благополучно эвакуировали всех 26 человек. В спасательной операции принимали участие 17 сотрудников МЧС и использовалось семь единиц техники.