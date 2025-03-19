Под Ярославлем спасли более 20 рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине
МЧС: В Ярославской области спасли 26 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине
В Ярославской области сотрудники МЧС России спасли 26 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео © Пресс-служба МЧС России
«Возле деревни Свингино мужчин унесло на 25 метров от берега. На место выдвинулись спасатели на двух суднах на воздушной подушке», — говорится в сообщении МЧС.
Со льдины благополучно эвакуировали всех 26 человек. В спасательной операции принимали участие 17 сотрудников МЧС и использовалось семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что на Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд. В результате спасатели успели вызволить животное и достать автомобиль. Пёсель не пострадал.
Пресс-служба МЧС России