«Росатомфлот»: Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку по краю левого борта во время околки в Карском море. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».

«Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта», — приводит заявление пресс-службы агентство.

В ходе происшествия никто не пострадал, ледоход не утратил мореходных качеств, угроз системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Судно продолжает выполнять свои задачи в акватории Северного морского пути.

Атомный ледокол «50 лет Победы» был построен на Балтийском заводе Петербурга 4 октября 1989 года, а на воду был спущен 29 декабря 1993 года. Длина судна — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн, скорость хода по чистой воде — 20,8 морских узла (около 38,5 километра в час).