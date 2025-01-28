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Регион
28 января, 16:54

«Росатомфлот»: Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Российский атомный ледокол «50 лет победы». Обложка © WIkipedia.org / Kiselev d

Российский атомный ледокол «50 лет победы». Обложка © WIkipedia.org / Kiselev d

Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку по краю левого борта во время околки в Карском море. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».

«Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта», приводит заявление пресс-службы агентство.

В ходе происшествия никто не пострадал, ледоход не утратил мореходных качеств, угроз системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Судно продолжает выполнять свои задачи в акватории Северного морского пути.

Атомный ледокол «50 лет Победы» был построен на Балтийском заводе Петербурга 4 октября 1989 года, а на воду был спущен 29 декабря 1993 года. Длина судна — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн, скорость хода по чистой воде — 20,8 морских узла (около 38,5 километра в час).

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В ноябре 2024 года российский ледокольный флот пополнился ещё одним кораблём. В церемонии спуска атомного ледокола «Чукотка» на воду принимал участие лично президент России Владимир Путин.

Юрий Лысенко
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