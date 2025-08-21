От Чукотки до Ленинграда: Россиянам рассказали, как в Петербурге строят атомные ледоколы

Пока их покоряют тяжёлые механизмы, но вскоре они покорят Арктику. На Балтийском заводе ОСК завершили важный этап в процессе строительства атомного ледокола «Чукотка». На борт судна установили главный распределительный щит. Механизм весом более 14 тонн является ключевым элементом энергосистемы ледокола, обеспечивая питание всей техники.

На Балтийском заводе продолжается строительство атомного ледокола «Чукотка». Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Впереди заводские испытания, после которых корабль отправится в самые сложные маршруты. Своей очереди ждёт и «Ленинград». Но а пока в огромном цеху кипит работа. Мастера собирают сотни элементов для создания гигантского стального конструктора. На фоне газорезчиков, которые с помощью раскалённого ацетилена делают точные срезы, трудятся специалисты, превращавшие листы металла в детали будущего ледокола. В воздухе сверкают искры.

Рядом происходит не менее впечатляющее зрелище: загадочный сиреневый огонёк плазменной резки движется по заданной траектории. Эта технология предназначена для тонких металлических листов, вода мгновенно охлаждает материал и предотвращает деформацию. В результате получаются идеально вырезанные детали.

Далее подготовленные элементы корпуса гнут и собирают в мозаичные секции площадью десятки квадратных метров, но лишь это первый этап сборки гигантского конструктора. Плоские секции станут частью будущего судна, а на финальной стадии все металлические листы сварят в полноценные модули ледокола, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».