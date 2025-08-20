Впервые в истории России женщина стала капитаном атомного ледокола
Ледокол «Ямал». Обложка © Росатомфлот
В России женщина впервые стала капитаном атомного ледокола. Судно «Ямал» возглавила Марина Старовойтова. Об этом объявили на праздничном концерте, посвящённом 80-летию атомной отрасли, который проходит в Нижнем Новгороде. Событие стало знаковым для страны.
«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — произнёс ведущий мероприятия.
Ранее Марина Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана на ледоколе «Ямал».
Отметим, что в сентябре прошлого года Министерство труда России предложило сократить список отраслей и должностей, где ограничивается труд женщин. Это предложение связано с внедрением новых технологий и улучшением производственных процессов.