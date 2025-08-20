Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 19:54

Впервые в истории России женщина стала капитаном атомного ледокола

Ледокол «Ямал». Обложка © Росатомфлот

Ледокол «Ямал». Обложка © Росатомфлот

В России женщина впервые стала капитаном атомного ледокола. Судно «Ямал» возглавила Марина Старовойтова. Об этом объявили на праздничном концерте, посвящённом 80-летию атомной отрасли, который проходит в Нижнем Новгороде. Событие стало знаковым для страны.

«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — произнёс ведущий мероприятия.

Ранее Марина Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана на ледоколе «Ямал».

Свыше 80 участников «Времени героев» продолжат обучение на атомном ледоколе
Свыше 80 участников «Времени героев» продолжат обучение на атомном ледоколе

Отметим, что в сентябре прошлого года Министерство труда России предложило сократить список отраслей и должностей, где ограничивается труд женщин. Это предложение связано с внедрением новых технологий и улучшением производственных процессов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar