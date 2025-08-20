Впервые в истории России женщина стала капитаном атомного ледокола

В России женщина впервые стала капитаном атомного ледокола. Судно «Ямал» возглавила Марина Старовойтова. Об этом объявили на праздничном концерте, посвящённом 80-летию атомной отрасли, который проходит в Нижнем Новгороде. Событие стало знаковым для страны.

Отметим, что в сентябре прошлого года Министерство труда России предложило сократить список отраслей и должностей, где ограничивается труд женщин. Это предложение связано с внедрением новых технологий и улучшением производственных процессов.