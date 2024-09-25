Россиянкам могут разрешить работы на рудниках и в шахтах

В России могут сократить перечень производств, работ и должностей, в которых ограничивается женский труд. Автором инициативы выступило Министерство труда и социальной защиты, изучившее предложения отраслевых объединений работодателей и общественных организаций, а также рекомендации профильных специалистов.

Проект приказа предусматривает допуск представительниц слабого пола к работам на поверхности строящихся шахт, резервов и рудников, управлению самоходными машинами на открытых горных работах, а также работам по обогащению, брикетированию и агломерации. Документ вынесен на общественное обсуждение.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности», — подчеркнул замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.