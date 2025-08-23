Путин назвал способность подлодок РФ пропадать с радаров военным преимуществом

Россия получает военное преимущество благодаря стратегическим атомным подводным лодкам, которые могут скрываться подо льдами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

«Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество. И исследования, в том числе вот в этой зоне, для нас крайне важны», — отметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что наиболее безопасные маршруты судоходства проходят через российские территориальные воды и специальную экономическую зону, что создаёт дополнительное конкурентное преимущество.

Президент отметил значимость Северного морского пути для международной торговли. Использование маршрута позволяет значительно сократить время перевозки грузов из Атлантики в Тихий океан и страны азиатско-тихоокеанского региона.