Путин назвал способность подлодок РФ пропадать с радаров военным преимуществом
Россия получает военное преимущество благодаря стратегическим атомным подводным лодкам, которые могут скрываться подо льдами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.
«Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льды Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество. И исследования, в том числе вот в этой зоне, для нас крайне важны», — отметил российский лидер.
Глава государства также подчеркнул, что наиболее безопасные маршруты судоходства проходят через российские территориальные воды и специальную экономическую зону, что создаёт дополнительное конкурентное преимущество.
Президент отметил значимость Северного морского пути для международной торговли. Использование маршрута позволяет значительно сократить время перевозки грузов из Атлантики в Тихий океан и страны азиатско-тихоокеанского региона.
А ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. По его словам, добыча СПГ ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские. Обсуждается возможность совместной работы в этой сфере с США, причём не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.