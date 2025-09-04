«Задача сложная»: Минтранс выступил за беспилотный Севморпуть

Северный морской путь в Арктике должен стать в значительной степени беспилотным. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе выступления сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным. <…> Задача, наверное, не менее сложная — она в значительной степени имеет инженерные проблемы и решения, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят», — сказал он.

По словам министра, создание беспилотных судов на Северном морском пути потребует решения как инженерных, так и инфраструктурных задач. Проект предполагает модернизацию маршрута и внедрение технологий для автономного судоходства, что повысит эффективность транспортного сообщения в Арктике.