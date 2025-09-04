«Задача сложная»: Минтранс выступил за беспилотный Севморпуть
Никитин: В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным
Северный морской путь в Арктике должен стать в значительной степени беспилотным. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе выступления сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«В значительной степени Северный морской путь должен быть беспилотным. <…> Задача, наверное, не менее сложная — она в значительной степени имеет инженерные проблемы и решения, но в то же самое время есть и вполне понятные инфраструктурные задачи, которые перед нами стоят», — сказал он.
По словам министра, создание беспилотных судов на Северном морском пути потребует решения как инженерных, так и инфраструктурных задач. Проект предполагает модернизацию маршрута и внедрение технологий для автономного судоходства, что повысит эффективность транспортного сообщения в Арктике.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул стратегическую важность Северного морского пути для России. По его словам, было бы глупо не развивать этот маршрут, который является ключевым конкурентным преимуществом страны. Глава государства отметил, что многие иностранные государства проявляют интерес к использованию Северного морского пути, и Россия должна активно развивать этот судоходный маршрут.