«Незаконно оккупировала»: В США положили глаз на российский остров
NI: Россия строит на американской земле арктическую военную базу
Обложка © РИА Новости / Вера Костамо
Россия создаёт военную базу на острове Врангеля (Чукотский автономный округ) в Арктике, который США считают своей территорией. Данное заявление сделал обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт.
По его словам, на протяжении более ста лет Россия якобы «незаконно оккупирует этот остров», где теперь размещён укреплённый форпост под названием «Ушаковское». Автор статьи утверждает, что объект включает радиолокационную станцию «Сопка-2», способную работать при экстремальных погодных условиях, и вспомогательную инфраструктуру.
«На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой», — пишет он.
Вайхерт уверяет, что комплекс «Сопка-2» может отслеживать перемещения самолётов США и стран НАТО практически в реальном времени, а также контролировать Северный морской путь. Он добавляет, что станция оснащена радаром с фазированной антенной решёткой с дальностью действия до 350 километров.
Обозреватель называет данный объект «агрессивным наращиванием военного присутствия России в Арктике» отмечая наличие аэродрома, казарм, складов горючего и узлов связи. Он также выражает обеспокоенность, что база, расположенная в трёхстах милях от Аляски, якобы представляет «серьёзную экологическую и геополитическую угрозу».
При этом автор признаёт, что остров Врангеля был открыт русской экспедицией ещё в 1823 году, а США предъявили на него претензии лишь в 1881 году на основании «Закона о гуано». Он упоминает, что американский флаг был поднят над островом в 1921 году, но уже в 1924 году территория перешла под контроль СССР. В публикации отмечается, что официальные претензии США в настоящее время неактуальны, так как Госдепартамент отказался их продвигать при второй администрации Джорджа Буша.
Ранее подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. В северной части Тихого океана расположен архипелаг, состоящий из четырёх крупных островов. Административно эти территории относятся к Алеутскому району Камчатского края. Ряд аналитиков считают, что стратегическая значимость данного региона объясняет заинтересованность США в нём. На это предложение председатель крымского законодательного собрания Владимир Константинов ответил контрпредложением о возможной продаже Аляски.