«Незаконно оккупировала»: В США положили глаз на российский остров

Россия создаёт военную базу на острове Врангеля (Чукотский автономный округ) в Арктике, который США считают своей территорией. Данное заявление сделал обозреватель американского журнала The National Interest Брендон Вайхерт.

По его словам, на протяжении более ста лет Россия якобы «незаконно оккупирует этот остров», где теперь размещён укреплённый форпост под названием «Ушаковское». Автор статьи утверждает, что объект включает радиолокационную станцию «Сопка-2», способную работать при экстремальных погодных условиях, и вспомогательную инфраструктуру.

«На протяжении более 100 лет Россия незаконно оккупировала остров Врангеля — остров в Арктике, на который претендуют США, — и теперь укрепила его военной базой», — пишет он.

Вайхерт уверяет, что комплекс «Сопка-2» может отслеживать перемещения самолётов США и стран НАТО практически в реальном времени, а также контролировать Северный морской путь. Он добавляет, что станция оснащена радаром с фазированной антенной решёткой с дальностью действия до 350 километров.

Обозреватель называет данный объект «агрессивным наращиванием военного присутствия России в Арктике» отмечая наличие аэродрома, казарм, складов горючего и узлов связи. Он также выражает обеспокоенность, что база, расположенная в трёхстах милях от Аляски, якобы представляет «серьёзную экологическую и геополитическую угрозу».